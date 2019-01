Als De Mol de oorlog met iemand kán winnen, is het met Linda

Wilde ik net eens een dagje niet over Talpa beginnen, komt het nieuws dat Linda de Mol óók overstapt. Geen verrassing, behalve dan de timing. John de Mol zei laatst bij Pauw dat hij drie of vier jaar uittrok om SBS 6 op de rails te krijgen, maar zoveel geduld heeft hij toch niet. Want het ‘halen’ van Linda is dé knock-out aan RTL, zeker als ze al haar succesprogramma’s kan meenemen. Als dit hem niet in één klap op de kaart zet, dan verzwakt het in elk geval zijn commerciële concurrent enorm, meer dan alle transfers van afgelopen tijd bij elkaar.