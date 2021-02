Als Holland niet naar Hazes kan, komt Hazes bij Holland thuis

Het is precies borreltijd als er vanuit café The Corner een onvervalste smartlap het Scheldeplein over galmt. De deur van de kroeg staat wijd open. De laatste tonen van ’t Rode licht (Ik weet jij bent te huur/Voor een klein bedrag per uur) sterven weg. Achter de toog is de zanger van de laatste uithaal te zien. Gekleed in strak wit overhemd, glanzend blauwe blazer en strakke jeans dept Robert Leroy (49) zijn bezwete voorhoofd.



Het is even pauze bij de opnames van de video’s die zaterdag worden ingezet als voorpret voor de online meezingavond Een rondje ­Hazes, live gestreamd vanuit het Concert­gebouw. Daar zingen artiesten als Trijntje Oosterhuis, Xander de Buisonjé en Martijn Fischer, maar ook rapper Lil’ Kleine stukken uit Hazes’ muzikale erfenis.