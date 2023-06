Als hongerige hyena’s doken de andere gasten van Jinek op hun prooi

Britse Os­car-winnares en politica Glenda Jackson (87) overleden

De Britse actrice en politica Glenda Jackson is op 87-jarige leeftijd overleden in haar woning in de Londense wijk Blackheath. Dat melden Britse media op basis van een verklaring van Jacksons manager. Een exacte doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar ze was al ziek.