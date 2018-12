Als ik het maar niet met Andries Knevel hoef te doen

AvE: Gudo! We zijn er weer! Wat weet jij van… de hoer betalen?



GT: Ok, leuk, uhhh… Edson da Graca, roept steeds ‘Jezus’, wil hem ook spelen in The Passion, hoorde een vrouw nooit zo luid kreunen als Meg Ryan in When Harry Met Sally…PAS! Leuke kerel trouwens. Maarrrr, een potentiële Slimste? Met alle respect voor de deelnemers van afgelopen week: qua niveau komt dit seizoen wat stroef uit de startblokken.



AvE: Edson was wel de leukste kandidaat van de week. Drie keer de slimste, waarbij ik me afvroeg hoe hij het toch voor elkaar kreeg. Hij wekte de indruk niet zo veel te weten. Waarschijnlijk was het zijn guitige voorkomen. Die pet, die pretoogjes, zijn grappen.



GT: Het is toch 80 procent van de charme van dit programma: nerveuze bekende Nederlanders (of je heet Gijs Staverman en wel of niet winnen interesseert je geen fluit), bizarre biechten (Paul Rabbering denkt in kleuren?!), het mekkeren van Maarten, hoe Philip zelfs van ‘plasseksvideo’ een duur woord maakt.