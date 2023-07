Als ik Mark Rutte was, dan wist ik wel bij wie ik ging zitten vanavond

Matige start voor nieuwe SBS6-show The Talent Scouts: 372.000 kijkers

De eerste aflevering van The Talent Scouts, een nieuwe talentenjacht op SBS6, heeft zaterdagavond 372.000 kijkers getrokken. Het programma heeft daarmee geen plekje verworven in de Top 20 van best bekeken programma’s, blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO).