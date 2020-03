‘Als je boos wordt van dansende homo’s op een boot, dan zegt dat alleen iets over jou’

In de voorstelling kondig je een paar keer aan te gaan speechen over de stand van de wereld, maar je lijkt de woorden niet te vinden.

,,Ik kom daar bewust niet helemaal uit. Ik loop vast omdat ik dat in het echt ook doe. Ik lees veel over het klimaat en de boodschap is altijd dat het al vijf óver twaalf is. We kunnen het nog vertragen, maar waarschijnlijk gaan we naar de klote. Wat moet je dan nog zeggen? Ik snap niet dat er niet meer ondernomen wordt. Dat we blijven hangen in oude overtuigingen. Ook op het gebied van gelijkheid bijvoorbeeld.’’