Als Luizenmoeder de Nipkow niet wint, maakt jury zich ongeloofwaardig

Jamai dankbaar voor lieve berichten na nieuws over niertrans­plan­ta­tie

15:39 Zanger-presentator Jamai Loman is ontroerd door de steunberichten die hij krijgt nadat gisteren bekend werd dat hij een niertransplantatie moet ondergaan. ,,Alle lieve berichten zijn overweldigend. Thanks'', reageert hij via Instagram.