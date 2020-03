Als zelfs boeren op tv koketteren met hun drugsgebruik is het einde zoek

Het zijn bijzondere tijden, niet alleen door de coronacrisis. Ergens is afgelopen tijd stilzwijgend weer een taboe doorbroken: op tv vertellen over je recreatieve drugsgebruik. Er lijkt totaal geen schaamte meer te zijn om toe te geven dat je op feestjes of andere gelegenheden iets tot je neemt. En die openheid beperkt zich niet – of niet meer - tot de elite van de Zuidas en de showbizz of een stel wazige yogasnuivers die er zogenaamd heerlijk creatief van worden, zelfs boeren generen zich er niet meer voor.