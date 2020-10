Amalia-bedreiger Wouter G. (32) hoort tbs tegen zich eisen: ‘Kans op herhaling’

G., die zichzelf op Instagram ‘Von Spahn’ noemde, zit inmiddels al zo'n tien maanden vast voor de bedreigingen, die hij ook heeft bekend. In de rechtbank kwam G. vandaag zeer verward over. Hij had het over een ‘Indiaans tribunaal’ (de rechtbank) en beweerde dat zijn medicijnen uit een grindfabriek in Loppersum komen.