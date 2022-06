Amalia pakt opnieuw uit voor achttiende verjaardag en geeft zomerfeest

updatePrinses Amalia viert komend weekend nog een keer haar achttiende verjaardag. De prinses was in december al jarig, maar ze heeft altijd gedroomd van een zomerfeest, zo vertelden haar ouders woensdag tijdens een persgesprek aan het einde van het staatsbezoek aan Oostenrijk.

“Ze heeft eigenlijk vanaf haar tiende altijd gezegd: als ik achttien word, wil ik voor het eerst een feest in de zomer geven”, aldus koning Willem-Alexander. “Dat was altijd al de bedoeling, om in de zomer een feest te geven. Ze had het zo gehad met twee dagen na Sinterklaas jarig zijn.”

Over de invulling van het feest vertelt het koningspaar niets. “We moeten gewoon even stilstaan bij het feit dat Amalia achttien is geworden”, aldus koningin Máxima.

In december werd de verjaardag van Amalia al gevierd voor een select groepje mensen in de tuin van paleis Huis ten Bosch. Dat zorgde voor ophef, omdat er 21 gasten waren. Het kabinet adviseerde iedereen vanwege de coronacrisis om thuis maximaal vier mensen uit te nodigen. Willem-Alexander liet daarna weten dat het ‘bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren in het eigen park’. Het park kan worden beschouwd als thuisomgeving. Rutte liet in een Kamerbrief over de uitspraak van de koning weten: ,,Ik vind dat een verstandige reactie.” Rutte benadrukte dat in het algemeen het vieren van een verjaardag door leden van het Koninklijk Huis, voor zover het bijeenkomsten betreft die geen onderdeel uitmaken van de publieke functie, tot de persoonlijke levenssfeer behoort.

Focus op studie

Woensdag lieten de koning en koningin ook weten dat hun oudste dochter zich eerst zal focussen op haar studie en studententijd, voordat ze een keertje meegaat op staatsbezoek. “Ze gaat na de zomer in Amsterdam wonen, gaat daar studeren. Als ze zich daar thuis voelt, dan kan er eens nagedacht worden over iets anders. Maar nu ligt de focus eerst op haar studie”, aldus Willem-Alexander.

Amalia is wel erg benieuwd naar de reizen die de koning en koningin maken. “Ze ziet veel van ons, we bespreken ook veel thuis. Ze ziet ook veel op televisie. We vertellen met alle openheid over zo’n bezoek. Maar voorlopig moet ze echt gaan focussen op haar studie”, aldus Máxima. Koning Willem-Alexander denkt echter dat het voor zijn dochter vanzelfsprekend is om een keertje mee te gaan. “Ze heeft natuurlijk ook gezien dat wij ook met mijn moeder meegingen op staatsbezoek. Ik hoef haar echt niet uit te leggen dat dat haar ook een keer gaat gebeuren.”

