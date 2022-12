Amalia viert negentiende verjaardag, dit is de kroonprinses door de jaren heen

Jeroen Woe en Niels van der Laan breken record met WK-num­mer: ‘Ge­schreeuwd van de stress’

Vijftien minuten na het eindsignaal van de WK-wedstrijd tussen Nederland en Amerika zaterdagavond hadden Even tot hier-presentatoren Jeroen Woe en Niels van der Laan hun lied over Louis van Gaal af. Vol adrenaline schreven zij het erenummer voor de bondscoach dat, gezongen door Lenny Kuhr, diezelfde avond nog op tv te horen was.

5 december