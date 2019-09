Amanda Balk geeft huwelijk met Stavros T. alsnog op na wietschandaal

In een uitgebreid bericht laat Amanda vandaag weten dat haar huwelijk met Stavros het toch niet heeft overleefd. De realityster brengt het nieuws zelf, omdat ze klaar is met alle roddels en geruchten. ‘Er wordt van alles over me geschreven, gespeculeerd en er ligt zelfs paparazzi voor de school van mijn dochter mij op te wachten. Ik schrik van die invasie van mijn privacy en kies er daarom voor mijn eigen krant te spelen’, schrijft de ex van dj Afrojack, met wie ze een dochtertje kreeg. ‘Als er iets geschreven wordt over mijn liefdesleven. Dan vanuit mij. In mijn woorden. Op mijn manier. De waarheid.’



Balk, die ooit te zien was in de Gouden Kooi, stelt dat haar ex-man een misstap heeft begaan. Een misstap waarvan ze dacht dat ze hem die nooit zou kunnen vergeven. Toch wilde ze hun huwelijk niet zomaar aan de kant zetten. ‘Omdat ik niet zomaar met iemand trouw, wilde ik hem als persoon en onze liefde in het bijzonder nog een kans geven. Ik laat weinig mensen binnen, maar voor de mensen die ik wel binnenlaat ga ik door het vuur. Daarom heb ik ook voor deze liefde keihard gestreden.’



Maar nu blijkt toch dat de koek op is. De realityster laat weten dat ze ‘keihard heeft gestreden’ voor de liefde, maar dat ze de battle uiteindelijk toch verloren heeft. ‘Nu is het tijd voor familie, vrienden, rust en verwerking.’