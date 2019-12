‘Amazon telt 25 miljoen dollar neer voor documentaire over Rihanna’

De documentaire zal te zien zijn op de streamingdienst Amazon Prime Video. The Hollywood Reporter bericht dat het internetbedrijf daarvoor de wereldwijde uitzendrechten heeft verkregen. Verschillende bronnen zeggen dat de Diamonds-zangeres daarvoor een slordige 25 miljoen dollar mag innen, wat neerkomt op zo’n 22,5 miljoen euro. Het nieuws komt een week nadat bekend werd dat een documentaire over Billie Eilish (17) opgepikt wordt door AppleTV+, een tegenhanger van Amazon, voor hetzelfde bedrag.



De Rihanna-documentaire is al enkele jaren in de maak en wordt geregisseerd door Peter Berg. De twee leerden elkaar kennen op de set van Battleship en besloten samen te werken. Hij kreeg onbeperkte toegang tot Rihanna’s leven en volgde haar sindsdien rond de wereld.



Berg verzamelde 1200 uur aan beelden. De film zou een ongefilterde inkijk geven in het extravagante leven van de superster. Wanneer de film precies verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.