Amber Heard tegen Johnny Depp in uitgelekte tapes: ‘Niemand zal geloven dat ik je sloeg’

Het drama na hun scheiding duurt inmiddels al langer dan hun huwelijk. Johnny Depp en Amber Heard zijn verwikkeld in de nasleep van één van de giftigste vechtscheidingen uit de Hollywood-geschiedenis. De afgelopen dagen blijft er nieuw bewijsmateriaal uitlekken waarin Heard bekent dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld. De actrice had juist Depp altijd beschuldigd van losse handjes.

Eerder deze week lekte al een audiotape waarop te horen was dat Amber Heard toegeeft dat ze haar ex, Johnny Depp, heeft geslagen. Uit het nieuwe gesprek dat in 2016 plaatsvond, valt op te maken dat de twee inderdaad verschillende gewelddadige aanvaringen hadden met elkaar, maar dat Johnny zich mogelijk verdedigde tegen een aanval van Amber. Wanneer zij hem ervan beschuldigt dat ze vreesde voor haar leven, antwoordt hij: ,,Kom op zeg, ik was een vinger kwijt, Amber! Je hebt glazen potten naar mijn neus gegooid.”

Heard is het daar volledig mee oneens. Ze antwoordt niet alleen met ‘jij weegt meer dan ik, dus ik kan jou niet mishandelen, ga je echt zeggen ‘zij is ermee begonnen’ alsof dat een excuus is?’, maar ook met een dreigement: ‘Doe maar. Vertel het aan de wereld, Johnny. ‘Ik, Johnny Depp, een man, ben een slachtoffer van huiselijk geweld. Zie maar wat de rechter en de jury daarvan denken. Kijk maar of ze jouw kant zullen kiezen. Niemand zal je geloven.’



Daarnaast maakte ze duidelijk dat ze foto’s van haar verwondingen had opgespaard over de jaren heen. Foto’s waarvan zowel Depp als Heards make-up-styliste beweren dat ze die in scène heeft gezet.

Volledig scherm Amber Heard. © REUTERS

Geen rechtszaak

,,Ik hou van je”, zegt Depp herhaaldelijk. ,,Ik wil jou geen pijn doen door hiermee naar de rechtbank te gaan. Maar dit is je laatste kans, Amber. Je maakt mij kapot. Mijn kinderen gaan naar school en worden er gepest. Ze zeggen ‘jouw vader slaat zijn vrouw’, dat is niet waar, Amber.” Het valt daarnaast ook op hoe rustig Depp blijft, terwijl Heard zich druk maakt.



In 2016 was er eigenlijk een contactverbod tussen de twee van kracht, op verzoek van Amber. Ze omzeilden dat echter een paar keer door een familielid naar haar ex-partner te laten bellen, maar dan zelf de lijn over te nemen. Uiteindelijk gaf Amber toe aan Johnny’s pleidooi om hun scheiding buiten de rechtszaal te regelen. ,,Ik weet niet meer hoe ik mijn reputatie moet redden”, zei ze aan de telefoon.



Niet veel later liet ze echter toch de foto’s van haar verwondingen lekken, waardoor de bal alweer aan het rollen ging. Voor het eerst dient ook Depp dan klacht tegen haar in, wegens laster en eerroof.

