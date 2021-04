American Pie krijgt vijfde deel

Ellie Lust om geaardheid bedreigd tijdens opnames in Ethio­pië

8:40 Ellie Lust heeft tijdens televisieopnames in Ethiopië in 2019 voor het eerst zelf te maken gehad met antihomogeweld. De oud-politieagent en presentatrice was in hoofdstad Addis Abeba voor het programma Ellie op Patrouille en is met haar team noodgedwongen gevlucht toen ze werd bedreigd omdat ze lesbisch is. Dat vertelt Ellie in het boek Als Je Maar Gelukkig Bent, dat dinsdag verschijnt en gaat over twintig jaar homohuwelijk in Nederland, van journalist Jessica van Geel en auteur (en ANP-redacteur) Robbert Blokland.