Amerikaanse dj Marshmello afsluiter tweede dag Pinkpop

Marshmello voegt zich voor de zaterdag bij namen als Post Malone, Rag'N'Bone Man, Deftones en Danny Vera. Het festival wordt op vrijdag 19 juni afgetrapt met optredens van onder andere Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, Kensington en Keane. Acts als Guns N' Roses, Volbeat, Disturbed en Anderson .Paak beklimmen op zondag 21 juni het podium.



Met Marshmello heeft het festival de nummer 5 dj van de wereld gestrikt. In 2017 mocht Martix Garrix - toen de nummer 1 in de DJ Mag top 100 - Pinkpop afsluiten en dat bleek een groot succes. Daarmee opende hij de deuren voor meer van zijn muziekstijl op het festivalterrein in Landgraaf. Marshmello is wel een groot publiek bekend. De dj trad op in het immens populaire spel Fortnite en dat concert werd maar liefst 10 miljoen keer bekeken.



Pinkpop vindt dit jaar voor de 51e keer plaats. Voor het festival in Landgraaf zijn nog kaarten beschikbaar.