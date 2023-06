Amerikaanse rapper Big Pokey zakt plots in elkaar tijdens optreden en overlijdt

‘Het is met diepe droefheid dat we het nieuws delen over het overlijden van onze geliefde Milton ‘Big Pokey’ Powell’, luidt de verklaring die zondag op de officiële Instagrampagina van de artiest werd geplaatst. ‘Hij was zeer geliefd bij zijn familie, zijn vrienden en zijn trouwe fans. In de komende dagen zullen we informatie vrijgeven over de viering van het leven en hoe het publiek respect kan betuigen.’