‘Amerikaanse rapper Drakeo the Ruler overleden na steekpartij’

video Zo verliep de start van 3FM Serious Request in Amersfoort

Ze zijn los... Of beter gezegd; ‘ze zijn opgesloten’. De uitzendmarathon van 3FM Serious Request is begonnen en loopt van 18 tot en met 24 december. Voor de dj's is geen ontkomen meer aan uit het Glazen Huis. Zij zullen tot aan kerst 24 uur per dag radio maken in het centrum van Amersfoort.

18 december