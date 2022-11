Amerikaanse rapper Takeoff begraven: ook Justin Bieber en Alicia Keys aanwezig op de plechtigheid

Familie, vrienden, bekende artiesten en duizenden fans hebben vrijdag afscheid genomen van de vorige week doodgeschoten Takeoff. In de State Farm Arena in Atlanta vond een herdenking plaats voor de Amerikaanse rapper, bekend als lid van hiphopgroep Migos.

In de arena, waar plaats was voor 20.000 mensen, waren camera’s niet welkom en fans was gevraagd om hun telefoons niet mee naar binnen te nemen. Volgens de lokale nieuwszender WSB-TV, die verslag deed vanuit de zaal, stond de kist met daarin het lichaam van Takeoff op een podium omringd door boeketten rozen. Foto’s van de 28-jarige rapper werden tijdens de dienst op monitoren getoond.

Onder anderen Justin Bieber, Chloe Bailey en Alicia Keys traden op. Drake las een gedicht voor dat hij over Takeoff had geschreven en sprak over hun vriendschap. Hij toerde in 2018 samen met Migos. Ook de overige twee Migos-leden Quavo en Offset kwamen aan het woord, net als Takeoffs moeder. De burgemeester van Atlanta reikte postuum de hoogste onderscheiding van de stad uit aan de rapper.

Takeoff, wiens echte naam Kirshnik Khari Ball was, werd op 1 november doodgeschoten in Houston (Texas). De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht.

