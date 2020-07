Amerikaanse sterren eisen onderzoek naar dood zwarte student

Onder andere Rihanna, Jay-Z, Pharrell Williams, Kerry Washington, Charlize Theron en Mary J. Blige willen dat onderzocht wordt of een patroon van discriminatie heeft geleid tot de schietpartij. ,,Als dat zo is, dan moet er gerechtigheid komen voor deze jonge man. Dat zal andere jonge zwarte mannen net als hij de hoop geven op de verandering die zo hard nodig is.”

Henry, die ook wel DJ werd genoemd, was een van de studenten die in oktober van 2010 rondhing bij een restaurant in Thornwood, even ten noorden van de stad New York. De agent die hem doodschoot heeft in eerdere zittingen rond de zaak altijd volgehouden dat Henry op hem inreed en hij op het dak belandde. Volgens de familie van de student reed hij echter heel langzaam en sprong de agent op de auto, waarna hij Henry door het voorruit doodschoot. Ze beweren ook dat de politie de zwaargewonde jongen uit de auto heeft gesleurd, heeft geboeid en toen op straat dood heeft laten bloeden.