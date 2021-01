Amerikaanse sterren woedend op Trump: ‘Liegende zak stront’

Jum­bo-ster Noé (12), de kleine Frank Lammers, kan in zijn Apeldoorn nog gewoon over straat

6 januari Hij was in een paar dagen tijd honderden keren op televisie. Op primetime en op vrijwel alle zenders. Toch kan Noé Guillot in zijn woonplaats Apeldoorn nog over straat zonder herkend te worden. Tot hij bij de Jumbo kauwgomballen afrekent. De dame achter hem is enthousiast: ,,Kijk, dat is die jongen uit de Jumbo-reclame! Wil je nog een keer dat dansje doen? Daar word ik echt blij van.’’