AMF, het grootste evenement tijdens het Amsterdam Dance Event, afgelast

Unmute Us

Afgelopen weekend gingen er in tienduizenden mensen in tien verschillende steden onder de noemer Unmute Us de straat op om het kabinet aan te sporen de evenementensector verder te heropenen. ,,Met ALDA hebben wij afgelopen weekend voor het eerst in 1,5 jaar een groot 3-daags festival georganiseerd in Roemenië, met gemiddeld 45.000 bezoekers per dag” vertelt Allan Hardenberg, directeur en medeoprichter van ALDA.



Hij vindt het raar dat dit niet in Nederland kan. ,,Het blijft een gek idee dat in beide landen ongeveer hetzelfde aantal mensen op de been waren, in Roemenië gereguleerd, veilig en volgens de regels – dat had in Nederland ook veel eerder gekund. Sterker nog de Fieldlab-evenementen en ook het Formule 1-weekend heeft aangetoond dat het kan.”



ALDA schuift AMF door naar zaterdag 22 oktober 2022 in de Johan Cruijff ArenA. Tickets blijven geldig, kaartkopers worden zo snel mogelijk geïnformeerd. Awakenings zal wel doorgang vinden tijdens ADE 2021. Voor het evenement zullen enkele aanpassingen plaatsvinden, omdat het na middernacht niet is toegestaan.