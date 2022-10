Amsterdam, Bros, Grutte Pier en Wendell & Wild: zijn deze nieuwe films de moeite waard?

recensiesOnze filmredactie maakt je wegwijs in het actuele aanbod. Wat moet je gezien hebben en waarom? Vanaf donderdag in de bioscoop: de komische thriller Amsterdam met Christian Bale en Margot Robbie, het Hollandse epos Grutte Pier en de Amerikaanse romkom Bros . Vanaf vrijdag ook te zien op Netflix: de animatiefilm Wendell & Wild . Zijn ze de moeite waard?

Sterrencast kopje-onder in stuurloze komedie

Amsterdam Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Komedie/Thriller



Wie zich op basis van de titel verheugt op een Amerikaanse film met een gloedvolle ode aan onze hoofdstad, komt bedrogen uit. Een drietal vrienden, onder wie twee oorlogsveteranen (Christian Bale en John-David Washington) en de zuster die de twee verzorgde (Margot Robbie), kijkt vooral gloedvol terug naar hun tijd samen in de Hollandse plaats waar ze na de oorlog heel even écht gelukkig en vrij waren. Want in het New York van de roerige jaren 30 gaat het er anders aan toe. Ze onderzoeken een misdrijf waarvan de heren onterecht worden verdacht en stuiten op een complot om de regering van president Roosevelt omver te werpen.

Dat klinkt best interessant, maar het stuurloze Amsterdam krijgt het voor elkaar geen enkele urgentie of suspense op te bouwen. De film stuitert alle kanten op; het wil soms een komedie zijn, dan weer een thriller, satire bedrijven én politieke verbanden leggen naar het Amerika van nu. De acteurs, een ware optocht van beroemdheden in de improvisatiemodus, hadden het op de set vast gezellig samen, maar of ze er ook veel kijkers een plezier mee doen? Zangeres Taylor Swift duikt nog even op om vervolgens onder een rijdende auto te worden geduwd. Amsterdam laat ons in elk geval een aardig gifje na. -Door Gudo Tienhooven

Regie: David O. Russell. Hoofdrolspelers: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington en Robert De Niro

Leven Grutte Pier verfilmd als mestvaalt

Grutte Pier Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Historisch drama



Het leven van de Friese verzetsheld Grutte Pier (1480-1520) leent zich bij uitstek voor een imposant filmepos. De reusachtige boer jaagde met zijn zwaard rond 1514 op de Hollandse uitbuiters die hij verantwoordelijk achtte voor de moord op zijn vrouw en kinderen. De Friese regisseur Steven de Jong had goud in handen toen hij besloot dit levensverhaal te verfilmen. Helaas is het resultaat een mestvaalt geworden die een belediging is voor de nagedachtenis van Pier Gerlofs Donia, de echte naam van Grutte Pier.

De Fries gesproken bloed- en bodemfilm kenmerkt zich door abominabel amateurtoneel, een krakkemikkig scenario vol nodeloze herhalingen en getekende intermezzo’s die totaal overbodig zijn. Bovendien is geprobeerd er mystiek elementen aan toe te voegen die vooral op de lachlust werken. Musicalacteur Milan van Weelden is de titelvertolker in dit drama, maar hij lijkt meer op een verdwaalde hardrockgitarist. Voor Bram van der Vlugt was Grutte Pier zijn laatste filmrol als Graaf Gwijde van Vlaanderen. Wrang is een van zijn laatste zinnen: ‘Ik ben wel oud, maar nog lang niet dood.’

De film eindigt met ‘Wordt Vervolgd.’ Benieuwd welke Friese held De Jong hierna wil behandelen. Ik stel Abe Lenstra voor. Door Ab Zagt

Regie: Steven de Jong. Hoofdrollen: Milan van Weelden, Cas Jansen, Syb van der Ploeg en Bram van der Vlugt

Bindingsangst is een ‘bitch’

Bros Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Romantische komedie



Bobby is rap van tong. Hij staat garant voor een stortvloed aan monologen vol intelligente zelfspot en een vleugje zelfmedelijden. De cynische single valt tot zijn eigen verbazing voor de gespierde Aaron. Maar als de vlinders van deze New Yorkers tot rust komen, kickt hun beider bindingsangst in.

Billy Eichner, hoofdrolspeler, bedenker en co-scenarist, doet sterk denken aan een homoseksuele versie van Woody Allen in zijn jonge jaren. Eichners personage is wankel in zijn zoektocht naar de liefde, maar heeft vele noten op z’n zang. Dat element is eigenlijk gelijk het leukste aan deze mainstream romcom in een queer setting.

En natuurlijk is zo’n film broodnodig. Iedereen uit elk denkbaar hokje wordt aangepakt – en ook dat is geinig. Maar verder is Bros een voorspelbaar liefdesverhaal. Eichner, producent Judd Apatow (Knocked-Up) en regisseur Stoller (Bad Neighbours) hadden best wat verder mogen gaan. -Door Maricke Nieuwdorp

Regie: Nicholas Stoller. Hoofdrollen: Billy Eichner, Luke Macfarlane en Ts Madison

Volledig scherm Bros met Billy Eichner en Luke Macfarlane. © Universal

Netflix-animatie kleurt heerlijk buiten de lijntjes

Wendell & Wild Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Animatie/Fantasy



Hoe verfrissend het kan zijn als een animatiefilm voor jongeren niet keurig binnen de lijntjes kleurt, laat het vaak knettergekke Wendell & Wild van The Nightmare Before Christmas-regisseur en poppenmagiër Henry Selick. Het is een film over buitenbeentjes met zo veel absurde trekjes dat de plot bijna onmogelijk is samen te vatten. Centraal staat het 13-jarige, dwarse weesmeisje Kat die via een bezeten teddybeer contact legt met twee naar de ‘bovenwereld’ smachtende demonen in de hoop haar ouders weer tot leven te wekken.

De kibbelende duivels kunnen op hun beurt zo hun saaie baan - de hele dag door hun Satan-achtige baas Buffalo Belzers haarvaten volgieten met een groeimiddeltje - ontvluchten en eindelijk het pretpark van hun dromen bouwen. Geloof het of niet, de film heeft – voor wie het wil zien – ook een politieke agenda: een van de aardse schurken lijkt niet voor niets op Donald Trump. Selick jongleert met wel erg veel ballen, maar het resultaat is een heerlijk doldwaze rit die met een beetje mond-op-mondreclame zomaar kan uitgroeien tot een culthitje. -Door Gudo Tienhooven

Vanaf vrijdag te zien op Netflix

Regie: Henry Selick. Stemmen: Angela Bassett, Jordan Peele, Lyric Ross en Keegan-Michael Key

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: