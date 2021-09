Amsterdamse bioscoop Tuschinski viert 100-jarig bestaan met oude klassiekers

In een audiotour gaan mensen terug in de tijd met oud-portier Fritz, die in 1921 op het bordes stond van de bioscoop. Verder krijgt de film Schindler’s List een muzikale inleiding door Maestro Jules, spreekt filmmaker Martin Koolhoven bij een speciale vertoning van de thriller Fight Club en vertelt acteur Thom Hoffman over zijn liefde voor Charlie Chaplin. Ook verschijnt er een jubileumboek van freelance filmjournalist Robbert Blokland (onder meer ANP) en begint de theatertour van René Mioch in Tuschinski.

Oprichter Abraham Tuschinski begon het theater een eeuw geleden als ‘lustoord, een oase van luxe en genot toegankelijk voor iedereen’, aldus Pathé, die de bioscoop inmiddels 25 jaar in beheer heeft. Het gebouw in het centrum van de hoofdstad geldt als architectonisch hoogstandje, met zijn unieke combinatie van Amsterdamse School, jugendstil en art deco. De afgelopen jaren zijn alle zalen zoveel mogelijk teruggebracht in de originele stijl, waarbij onder meer de wandschilderingen van Pieter den Besten, die tijdens een brand in de Tweede Wereldoorlog verloren gingen, zijn gereconstrueerd.

Mooiste bioscoop ter wereld

Eerder dit jaar werd Tuschinski nog uitgeroepen door het gezaghebbende Britse Time Out Magazine tot de allermooiste bioscoop ter wereld. Geregeld zijn er grote premières, waarbij ook bekende internationale acteurs zoals Tom Cruise en Cameron Diaz over de rode loper liepen.

,,De architectuur en interieur van dit bijzondere monumentale pand is in de afgelopen eeuw perfect in stand gebleven”, zegt Jacques Hoendervangers, algemeen directeur bij Pathé. ,,Als bezoeker stap je echt de jaren ‘20 binnen, maar met de techniek en comfort van nu.” De bioscoopketen wil deze maand dan ook vieren dat de grandeur van Tuschinski, volgens het gedachtengoed van Abraham Tuschinski, nog steeds toegankelijk is voor iedereen. ,,En dat blijven we ook de komende 100 jaar in stand houden voor al onze bezoekers.”

