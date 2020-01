Amsterdamse rapper JoeyAK (22) verdacht van ontvoeren vrouw en kinderen

De 22-jarige rapper uit Amsterdam-Zuidoost zou de vrouw ervan hebben beschuldigd dat ze geld van hem had gestolen. Ze werd met haar kinderen ontvoerd uit Amsterdam-Noord en naar een huis in Almere gebracht, waar een arrestatieteam haar op Nieuwjaarsdag kon bevrijden nadat ze via een bekende de politie had kunnen alarmeren. De vrouw is zwaar mishandeld, waarschijnlijk voor de ogen van haar kinderen. In de zaak zijn in totaal tien verdachten. Zes zitten er nog vast, onder wie JoeyAK.

Gezien de huidige verdenking is zijn recentste clip op Youtube extra wrang, aangezien die ook over een ontvoering gaat. Het filmpje hoort bij zijn track Gangster Love, gepubliceerd op 15 november 2019 en inmiddels ruim een half miljoen keer bekeken.

Te zien is hoe twee mannen in donkere capuchonjassen een tegenstribbelende man op een tafel leggen. Ze zetten een rat op zijn buik en daaroverheen een stalen emmer. Daar zetten ze een gasbrander op zodat de rat gaat spartelen en zich in de maag van de man vreet – kennelijk tot die overlijdt. Aan het eind van het filmpje wordt een ingepakt lijk in een zelf gedolven graf gedumpt en in brand gestoken.