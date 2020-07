Anaconda-ster Nicki Minaj in verwachting van eerste kindje

Het is het eerste kind van Nicki (37) en haar echtgenoot Kenneth Petty (42), met wie ze in 2019 trouwde.



Er deed in 2017 ook al een gerucht de ronde dat Minaj zwanger zou zijn, van haar toenmalige geliefde en collega-rapper Nas. Dat bleek niet waar en de twee gingen begin 2018, na een relatie van zeven maanden, uit elkaar.



Petty is sinds eind 2018 samen met Minaj. Afgelopen september liet de rapper zelfs weten met pensioen te gaan om zich op haar privéleven en kinderen te kunnen richten. Niet veel later kwam ze op dat plotselinge besluit terug, nadat fans geschokt hadden gereageerd.



Met de aangekondigde zwangerschap lijkt Nicki in ieder geval het plan om een gezin te stichten door te zetten.