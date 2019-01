Anastacia ‘killer queen’ in musical We Will Rock You

Familie Songfesti­val-Duncan: Hij zong al toen hij uit de buik van zijn moeder kwam

22 januari In de rest van Nederland kennen nog maar weinigen zijn naam. Maar in zijn woonplaats Hellevoetsluis is Eurovisie Songfestival-deelnemer Duncan Laurence (24) al een echte ster. ,,Hij is altijd met muziek bezig geweest.’’