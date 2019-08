Ancilla van de Leest had ‘borstimplantaatziekte’: Ik raakte te uitgeput om te leven

Het afgelopen jaar was heftig voor Van de Leest. Ze merkte dat haar gezondheid in rap tempo achteruit ging. De kwaaltjes ging over in echt pijnen en uiteindelijk ook extreme vermoeidheid. ‘Ik had een dode blik in mijn ogen. Ik had het gevoel dat ik langzaam te uitgeput raakte om te leven,’ schrijft ze. ,,Ik ben dit jaar vaker naar dokter geweest dan in alle voorgaande jaren.”



Er volgende een hele reeks aan tests en een röntgenfoto, maar de dokters konden in eerste instantie niets vinden. ‘Alles leek gezond en goed, maar ik voelde me niet gezond en goed. Het begon op ‘gewoon’ een soort auto-immuunziekte te lijken.’