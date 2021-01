André brengt ode aan zijn zoontje en Bibi op pad met bijzondere kabouter

technische dienst Zo maakt deze gloednieu­we verlich­ting fietsen nog veel veiliger

9:00 Miljoenen Nederlanders fietsen dagelijks, maar veel te vaak nog zonder fietsverlichting. Of fietsers gebruiken een lampje dat weliswaar een boete voorkomt, maar een ongeluk niet: omdat je met zo’n lichtje nog steeds praktisch onzichtbaar bent voor auto’s. En dus bedachten Elianne Koetzier (24) en Luci Santema (23) ‘Ziemi’ (afgeleid van het Engelse see me, oftewel zie mij). Ze vertellen erover in de nieuwe rubriek Technische Dienst.