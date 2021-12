André en Sarah ‘tijdelijk’ uit elkaar: ‘Er is geen ander’

Magazine Beau Monde wist Van Soelen te strikken voor een openhartig interview, waarin ze opheldering geeft over haar romance met de 27-jarige zanger. Volgens Van Soelen zijn de laatste weken ‘een rollercoaster’ geweest en hebben ze daarom besloten een break te nemen. ,,We hebben samen besloten, in een face-to-facegesprek, een pauze in te lassen. Hoe lang die gaat duren, weten we niet. Dré woont nu bij zijn moeder. Hij heeft veel aan zijn hoofd en heeft het zwaar, hij kreeg de afgelopen jaren veel voor zijn kiezen”, doelt Van Soelen onder meer op de geruchten dat Hazes in een afkickkliniek zou zijn opgenomen.

Van Soelen heeft alleen maar begrip voor de situatie en realiseert zich dat Hazes vooral rust nodig heeft. Een relatie met de influencer lijkt momenteel niet in dat plaatje te passen. Hoewel Van Soelen de ‘tijdelijke breuk’ dus op de heftige periode gooit, gingen er ook verhalen rond dat de twee knallende ruzie zouden hebben gehad. Dat Hazes in de tussentijd meerdere keren bij zijn ex en de moeder van zijn kind, Monique, gespot was, deed ook nog stof opwaaien. Maar, zegt Van Soelen: ,,Er is geen ruzie, er is geen ander in het spel. Ons gesprek was moeilijk, maar wel redelijk. Er is niet geschreeuwd, er zijn geen dramatische dingen voorgevallen.”