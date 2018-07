André Hazes beleeft angstige momenten in Schotland

Nieuwe documentai­re over gedode cameraman Stan Storimans

14:11 Precies tien jaar na de dood van cameraman Stan Storimans, op 12 augustus, zendt RTL4 een documentaire over hem uit. Maker Vincent Verweij reconstrueert daarin de fatale dag in 2008, waarop de Nederlandse filmer in Gori (Georgië) tijdens een Russische raketaanval dodelijk werd getroffen door granaatscherven.