André Hazes: Blij dat ik mijn moeder én Monique weer in mijn leven heb

De 24-jarige zanger André Hazes is vanuit het zonovergoten Mexico kort ingegaan op zijn relatie met moeder Rachel (48) en zijn vriendin Monique Westenberg. Met beide vrouwen is Dré zielsgelukkig, concludeert hij opgelucht op Moederdag.

Gisteren werd duidelijk dat het liefdesvuur tussen Dré en de 16 jaar oudere Rotterdamse Monique weer is opgelaaid. Ze kwamen in Mexico tot de conclusie dat het idee van een relatiepauze van een halfjaar hen juist weer dichter bij elkaar had gebracht.

Het veelbesproken stel kwam een aantal weken geleden plots met de verklaring dat ze 'niet zo lekker' ging. ,,En dat vinden we allebei heel kut, maar dat is nou eenmaal zo. Ik denk dat er gewoon teveel is gebeurd. We hebben zoveel meegemaakt in korte tijd'', aldus André, die samen met Monique zoontje Andreas Martinus (1) heeft.

Fans haalden opgelucht adem toen Monique gisteren de verlossende woorden de wereld instuurde: ,,Soms moeten twee mensen uit elkaar gaan om te beseffen hoezeer ze weer samen moeten komen''.

Stap voor stap

Vandaag noemt André zijn blonde vriendin - met wie hij sinds 2015 samen is - en zijn moeder Rachel, met wie hij na een breuk sinds Kerstmis weer intensief contact heeft, de twee sterkste en belangrijkste vrouwen in zijn leven. ,,Van wie ik zoveel geleerd heb. Aan wie ik beide veel heb te danken. Blij dat ik jullie beide weer terug in mijn leven heb. Hou van jullie!'', schrijft hij vandaag bij foto's van Monique met de kleine André en een concertmomentje met Rachel.

Met de derde vrouw in zijn leven, zus Roxeanne (25), heeft André overigens weinig van doen. De zanger liet eerder los zijn relatie met haar 'stap voor stap' te bekijken. Roxeanne is verloofd met platenlabelmedewerker Erik Zwennes en kan ieder moment bevallen van haar eerste kindje, een jongetje.

