André Hazes doet verhaal: ‘Ik ben altijd de lul’

updateDe breuk van André Hazes en Monique Westenberg was helemaal geen verrassing voor haar. Het lag bovendien niet aan de zanger dat hun zoontje er nog niet van wist toen het nieuws naar buiten kwam, maar aan zijn ex zelf. Dat stelt Hazes vanavond in gesprek met RTL Boulevard .

De zanger vertelt in het interview dat er ook wel eens gekeken mag worden naar Monique. ,,Ik heb Monique altijd op handen gedragen en heb altijd het boetekleed aangetrokken, ook op momenten dat het eigenlijk niet nodig was. Dat doe je uit liefde en respect voor de moeder van je kind. Monique is een soort God en ik ben áltijd de lul, maar ze moet ook accepteren als het een keer niet zo is”, vertelt hij.

Via Instagram liet Monique gisteravond weten dat het vertrek van de zanger onverwacht was. ‘De keuze van André om bij ons weg te gaan is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen. De haast die ermee gemoeid is om dit zo snel naar buiten te brengen, zonder dat we dit eerst onze zoon hebben kunnen vertellen, verbaast mij na hetzelfde patroon van een jaar geleden niet,’ liet ze weten.

Quote Ik wilde het heel graag aan Dré vertellen, maar van Monique moest ik nog aan hem vertellen dat papa ergens anders sliep voor werk

Leugen

Dat de breuk onverwacht kwam voor Monique, klopt volgens Hazes niet. ,,Op dag drie van onze vakantie in Bonaire hadden we al besloten dat het klaar was en ik na thuiskomst in Nederland mijn spullen zou pakken’’, zegt hij. ,,Ook wordt er gezegd dat het nieuws naar buiten kwam voor we het onze zoon konden vertellen. Die doet pijn. Ik wilde het heel graag aan Dré vertellen, maar van Monique moest ik nog aan hem vertellen dat papa ergens anders sliep voor werk. Ik was aan het wachten tot we samen de verklaring naar buiten konden brengen, maar toen kwam Story ineens met het verhaal.’’ Volgens Hazes heeft hij zijn vrouw altijd in haar waarde gelaten, ,,Maar als iets een leugen is, dán word ik boos.’’

André Hazes heeft sinds hij besloot een punt te zetten achter zijn relatie met Monique geen contact meer met zijn ex en hun zoontje André junior. ,,Het is wel logisch, maar ik hoop dat het niet te lang duurt, want ik wil graag mijn zoon zien”, vertelde de zanger.

Quote Ik hou van een drankje, ik heb het af en toe moeilijk en dan grijp ik naar de fles. Zij snapt dat heel goed

Er is volgens de zanger op dit moment geen nieuwe vriendin, hoewel hij niet uitsluit dat de vriendschap met influencer Sarah van Soelen uitgroeit tot meer. Volgens Hazes leerden de twee elkaar kennen vóór de relatie met Bridget Maasland. Het tweetal kent elkaar van een feestje. Van Soelen vertrok vlak na die ontmoeting naar een afkickkliniek, vanwege haar drank- en drugsverslaving en is volgens Hazes inmiddels anderhalf jaar clean. ,,Ik hou van een drankje, ik heb het af en toe moeilijk en dan grijp ik naar de fles. Zij snapt dat heel goed.” Hazes erkende zich nu samen in een huis met het model te bevinden. ,,Ik ben sowieso een man die niet makkelijk alleen kan zijn, dus dat we ooit een relatie krijgen, sluit ik niet uit.’’

