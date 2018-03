André Hazes heeft 'geen behoefte' aan verzoening met Roxeanne

André is blij dat hij zijn moeder - de twee hebben sinds Kerstmis weer contact - weer ziet. Over de reden van de aanslepende ruzie blijft hij stil. ,,Dat het is goed gekomen, dat telt'', vertelt hij tegen het Vlaamse weekblad Dag Allemaal. ,,We hebben met elkaar afgesproken dat we niet meer naar het verleden gaan kijken, en dat we ons alleen nog op de toekomst richten. En dat zijn we ook aan het doen.''



Volgens Dré is zijn relatie met zijn moeder nu weer als vanouds. Hij noemt zichzelf niet 'superkoppig' en vindt dat iedereen tweede kans verdient. Of dat ook geldt voor Roxeanne, die inmiddels verloofd is en zwanger van een jongetje, schuift hij op de lange baan. ,,We hebben het allebei hartstikke druk, en ik heb er ook gewoon geen behoefte aan. We hebben elk een groepje mensen om ons heen opgebouwd die onvoorwaardelijk van ons houden en dat hoeft niet per se familie te zijn. Bloed is dikker dan water, zeggen ze.'' Lachend: ,,Maar ik hou soms gewoon van water.''