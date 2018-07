André Hazes stort in: Ik wilde laten zien dat ik meer ben dan de zoon van

De jonge artiest meldde zich gisteren bij de dokter met hevige hoofdpijn, zo laat hij weten in een uitgebreid Instagrambericht. In de dokterspraktijk legde hij uit hoe hard hij de afgelopen jaren heeft gewerkt. ,,Ik wilde mezelf bewijzen naar iedereen in Nederland. Ik heb lichamelijke klachten genegeerd en heb nachten doorgehaald omdat ik zelf dacht dat dat de manier was om te kunnen blijven presteren.''



André ziet nu in dat het misschien niet goed is geweest dat hij zijn vader - die een succesvolle carrière had totdat hij in 2004 overleed - wilde 'inhalen'. ,,Ik wilde jullie allemaal laten zien dat ik meer ben dan de zoon van. Altijd in mijn achterhoofd gehouden dat ooit iemand tegen mij zei dat ik nooit zou bereiken wat mijn vader bereikt heeft. Ik kan alleen maar hopen dat jullie hebben gezien dat ik dit kan. Zelf'', hoopt hij.



Dré legt de schuld voor zijn psychische en lichamelijke klachten bij zichzelf. ,,Ook hebben velen van jullie mij gewaarschuwd dat als ik niet op zal letten ik in een dip terecht zal gaan komen. Na een lang gesprek heeft de dokter voor mij besloten, en ik zeg het met veel pijn in mijn hart, dat ik rust moet nemen.''