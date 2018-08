André Hazes verkast voor een miljoen naar villawijkje Berkel en Rodenrijs

André en de 41-jarige Monique en hun zoontje André (bijna 2) baden na hun verhuizing in luxe. Zo is de Siematic-keuken voorzien van een natuurstenen vloer, een werkeiland, inductiekookplaat, stoomoven en wijnklimaatkast. In de woonkamer werd een open haard gebouwd, de dubbele tuindeuren geven toegang tot de ruime tuin inclusief veranda. Monique kan haar kleding kwijt in de walk-in closet van de master bedroom. Op de tweede etage is een tweede badkamer te vinden met een bubbelbad en sauna.