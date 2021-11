André Hazes zet zijn schoentje bij ex Monique

De artiest kwam in september met het bericht dat hij uitgeteld is en tijd nodig heeft om op krachten te komen. ,,Het gemis aan optredens en de onzekerheid die de coronapandemie met zich heeft meegebracht en de ontwikkelingen in zijn privéleven, hebben een grote impact gehad’’, luidde de verklaring. Voorlopig houdt hij rust: een groot deel van zijn agenda is ook in 2022 leeg geveegd.