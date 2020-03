André laat naam Monique tatoeëren onder zijn oor

Het is weer dikke mik tussen André en Monique. De twee vormen sinds vorige maand weer een stelletje, nadat ze eerder uit elkaar waren en André tijdelijk de liefde vond bij presentatrice Bridget Maasland. Vorige week nog bracht de zanger een ode aan zijn grote liefde Monique. Hij schreef onder meer haar te hebben ‘vervloekt, verveeld en vernederd’, maar ondanks alles is Monique toch de liefde van zijn leven.



Vandaag heeft de zoon van wijlen André Hazes nog eens extra duidelijk gemaakt dat Westenberg écht de vrouw van zijn dromen is. In een korte video die Monique op haar Instagram Stories deelt, is te zien hoe een tattoo-artiest een vochtig doekje achter André’s oor vandaan haalt, waarna Moniques naam in beeld verschijnt. De letters zijn onder elkaar gezet. Op de achtergrond is de tekst van het nummer Leef te horen.



André deelde gisteren al een foto op Instagram waarop de tatoeage te zien was. Enkele fans merkten het nieuwe plaatje op. ‘Heb je die al lang? Is de eerste keer dat het opvalt’, zo schreef een van zijn volgers.