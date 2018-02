André mist André, gladde benen voor Gaby

Posjes doen een bakkie

De familie Pos, bekend van het RTL4-programma Helemaal het Einde, zijn in Colombia beland voor een nieuw avontuur. En wat doe je als je in een groot 'koffieland' bent? Je gaat een bakkie doen. De kinderen van het gezin vonden het niet zo lekker, blijkbaar.

André mist André

André Hazes treedt bijna elke dag op tijdens de Olympische Spelen in het Holland House in Pyeongchang. Ondanks dat dat hartstikke gaaf is, mist de Leef- zanger wel zijn kindje, zo geeft hij toe op Instagram. Gelukkig zijn de Spelen zondag afgelopen. En dan maakt zijn vriendin Monique het nog een stukje erger voor Dré door een foto van kleine op André op haar borst te laten zien. Daar had de volkszanger vast ook graag willen liggen.

Gladde benen voor Gaby

Xelly lekker droog

Xelly Cabau van Kasbergen, de zus van Yolanthe, staat er vandaag lekker droog bij. De make-upartiest heeft een fancy drankje in de hand, maar ook haar raincoat mag er zijn. Of ze wil aan haar regenjas is de vraag, want het wordt de komende juist flink koud. Een winterjas is handiger!