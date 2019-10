André mist zijn vriendje en douchende Anouk poedelnaakt gekiekt

Game of Thro­nes-ac­teur geeft toe dat mysterieu­ze beker van hem was

12:54 Sophie 'Sansa Stark' Turner wees dan misschien met een vinger naar Kit Harington, maar hij was toch niet verantwoordelijk voor de verdwaalde Starbucks-koffiebeker in Game of Thrones. Emilia Clarke heeft een paar maanden na het slot van de populaire serie eindelijk de ontknoping.