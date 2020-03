André over Monique: Ik heb je vernederd, maar je bent de liefde van mijn leven

André en Monique vormen sinds vorige maand weer een koppel. Het stel, dat samen zoontje André jr. heeft, ging al vaker uit elkaar, maar drie maanden geleden leek de breuk definitief. Hazes maakte een dag later bekend de liefde te hebben gevonden gevonden bij RTL Boulevard-presentatrice Bridget Maasland. Dat liefdesavontuur bleek echter van korte duur. De twee stelden dat hun relatie geen schijn van kans maakte door de hoeveelheid aandacht in de media.



Nu André en Monique weer samen zijn, vond de zanger het vannacht klaarblijkelijk tijd om zijn grote liefde eens flink in het zonnetje te zetten. In een uitgebreide liefdesbrief schrijft hij dat hij hoopt dat ze ooit rust zullen vinden en bedankt hij haar dat ze altijd aan zijn zijde is blijven staan. ‘Bedankt voor je geduld, je liefde, je hoop, je geloof in ons, je geloof in verbetering en een toekomst, je eindeloze positiviteit en vertrouwen', valt er te lezen. Hij besluit: ‘Jij bent de liefde van mijn leven. Al heb ik je vervloekt, verveeld, verkankerd en vernederd. Love you.’



Westenberg reageerde vanochtend met liefdevolle woorden onder André's epistel. ‘Niemand kent je zoals ik, niemand weet waar jij doorheen bent gegaan. Dat het ‘ten koste van’ is geweest is iets waar wij samen uitkomen. Nu vooruit kijken en leren van de lessen die we samen hebben ervaren de afgelopen jaren.’



Vorige week maakte de blondine duidelijk dat zij en André gewoon bij elkaar horen. De kortstondige relatie van Bridget en de zanger zou volgens haar ‘een zijspoor zijn geweest dat je weer op het pad brengt van je bestemming.’