André Rieu bereid zijn Stradivarius te verkopen voor voortbestaan orkest: ‘Is mijn levenswerk’

Abbey Hoes redt ‘zieke en zwakke’ buizerd eigenhan­dig uit water

6 januari Actrice Abbey Hoes (26) heeft naar eigen zeggen een ‘zieke en zwakke’ buizerd gered die voor haar ogen uit een boom in het water was gevallen. Ze klom in de overhangende boom, viste de vogel uit de sloot en bracht hem naar de dierenopvang, vertelt ze op Instagram.