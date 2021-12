André Rieu treedt voor het eerst in 630 dagen weer op: ‘Er was zo’n bijzondere energie’

ELLE bant wereldwijd bont uit magazines

De meeste edities van modemagazine ELLE laten vanaf komend jaar geen bont meer zien in modereportages. Ook voor advertenties voor kleding met bont is geen ruimte meer in zowel de papieren als de online edities, laat het van origine Franse modeblad donderdag weten. Een klein deel van de 45 edities past de maatregel per begin 2023 toe.

