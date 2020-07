André Rieu vreest voor bedrijf als coronaregels nog lang duren

Bijna al zijn concerten zijn afgelast. Rieu zou twaalf shows op het Vrijthof geven, maar die zijn gecanceld, net als optredens in het buitenland. Het is zelfs nog maar de vraag of de kerstshows in het MECC Maastricht doorgang kunnen vinden. Daar is volgens de muzikant nog geen beslissing over genomen. De violist heeft er echter een hard hoofd in. ,,Met 12.000 mensen in een overdekte ruimte, dat wordt lastig. Mondkapjes en handschoenen, dat kan misschien nog wel, maar met 1,5 meter afstand is het onmogelijk. Dan kan ik er niets aan verdienen. Ik word niet gesubsidieerd, dus ik kan pas weer beginnen als alles weer mag.”