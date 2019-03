André van Duin en Annemarie Jung moeten de wanhoop nabij zijn geweest

Soms vraag je je af hoe een programma op de zaterdagavond van NPO 1 terecht heeft kunnen komen. En hoe het in vredesnaam de kwaliteitscontrole van, in dit geval, Omroep MAX heeft kunnen passeren. Want als er één omroep is met een neus voor goed drama én formats waarin de gewone mens glorieert en op een voetstuk wordt gezet, dan is het de club van Jan Slagter wel. Maar bij Wat Een Verhaal heeft iedereen collectief zitten slapen, iets anders kan ik er niet van maken.