André van Duin: Ik huil nog elke dag om Martin

De dood van Martin heeft er flink ingehakt bij André van Duin, zo vertelt hij openhartig. De echtgenoot van de komiek overleed op 13 januari na een kort ziekbed aan de gevolgen van botkanker. ,,We waren altijd samen en dan ben je opeens na 17 jaar alleen. Dat is wel even wennen en dat went eigenlijk nooit.”



Toch vindt hij het niet vervelend om over Martin te praten. ,,Ik heb van die man gehouden. Ik huil nog elke dag een keer om hem. Dan zie ik zijn foto en schiet ik toch weer even vol”, vertelt Van Duin. ,,Maar dat vind ik ook wel prettig hoor, dan ben je toch weer even heel close. Na een kwartiertje is het over en gaan we weer verder.”