André wordt onder handen genomen en dolblije Amy weer opgeknapt

Lisa Loïs deelt vandaag een verbluffende before en after . De zangeres, die ooit X-Factor won, noemt het verschil nogal confronterend. ‘Blij dat ik 5 jaar geleden besloot afscheid te nemen van die chick op links.’

Fijn nieuws voor Amy Vol. De OG3NE-zangeres heeft na een flinke griep eindelijk groen licht gekregen om weer te mogen optreden.

André Hazes is een bezige bij. De zanger zit eerst in de make-up voor opnames voor een nieuw programma en duikt daarna de studio in.

De ex van dj Afrojack, Amanda Balk, koos vandaag voor een fluorescerende bikini, die weinig aan de verbeelding overlaat.

Voormalig zwemster Inge de Bruijn trok een chic pak aan en voelde zich daar zelfverzekerd in.

De lente is in zicht, maar die zit in al in het hoofd van voormalig miss Nederland Jessie Jazz Vuijk, die opvallend luchtig is gekleed.

De lach verdwijnt niet van het gezicht van actrice Abbey Hoes en dat is begrijpelijk met deze gouden glitterbroek.

Manon Meijers verbiedt Guus Meeuwis nog langer de was te doen. De zanger heeft namelijk talent om kledingstukken om te toveren naar maat kabouter.

Voor een nieuw programma werkt Britt Dekker in een bejaardentehuis. Om alle risico’s met het coronavirus en mogelijke besmettingen te voorkomen, besluit ze een aantal grote meet & greets af te zeggen.