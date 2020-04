Andrea Bocelli gaat concert in Dom van Milaan live streamen

Guiseppe Sala, de burgemeester van Milaan, besloot Bocelli uit te nodigen voor het concert in de befaamde dom van de Noord-Italiaanse stad. De operazanger ging op het aanbod in en wil met zijn concert een boodschap van liefde, herstel en hoop voor Italië en de rest van de wereld brengen. Wegens het coronavirus is er geen publiek aanwezig, daarom zal het optreden live te streamen zijn via YouTube.



Bocelli zal tijdens zijn show, waarin solozang en kerkorgel centraal staan, onder meer de nummers Ave Maria en Sancta Maria zingen. De zanger wordt hierbij op het grote orgel van de Dom begeleid door organist Emanuele Vianelli.



,,Dankzij de muziek, die live wordt gestreamd en over heel de wereld handen samenbrengt, omhelzen we het hart van onze gewonde aarde”, reageert Bocelli. ,,Een plezier om naar te kijken, tijdens de paasviering die het mysterie van geboorte en opstanding verbeeldt.”



Bocelli zet zich overigens ook op een andere manier in in de strijd tegen het coronavirus. Zo is de Andrea Bocelli Foundation (ABF) een inzamelingsactie gestart om ziekenhuizen te helpen bij het aanschaffen van apparatuur die nodig is om hun medisch personeel te beschermen.