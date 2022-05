Angela geniet met haar zussen en Freek telt de sterren

Video DJ Paul Elstak met eigen festival naar Arnhem. ‘Rainbow Rave grootste wat ik ooit heb gedaan’

ARNHEM - DJ Paul Elstak keert zaterdag 6 augustus terug naar Arnhem, met zijn eigen festival, Rainbow Rave. Eind 2019 vierde de geboren Hagenaar met zo’n 25.000 mensen zijn 25-jarig jubileum als artiest met Rainbow in the Sky in GelreDome. ,,Maar dit wordt het grootste dat ik in mijn carrière gedaan heb.”

