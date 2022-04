Angela Groothuizen vond gezelschap via Tinder: ‘Ik heb nu drie lovers’

,,Ik dacht: ik wil nieuwe mensen leren kennen. Ik hoefde niet meteen een nieuwe liefde, maar ik had wel behoefte aan gezelschap van mannen om leuke dingen mee te doen. Dus ik heb een paar keer naar rechts geswipet en ben aan het daten geslagen”, aldus Groothuizen.



,,Inmiddels ben ik al een half jaar van Tinder af, maar ik heb er zowel een paar goede vrienden met wie ik van alles bespreek als een paar lovers aan overgehouden. Friends with benefits, zeg maar. Dat zijn er momenteel drie”, zo vertelt Groothuizen openhartig. ,,Ik kan het iedereen aanraden. Het heeft mijn leven een heel stuk leuker gemaakt.”



Groothuizen stelt dat het haar leven avontuurlijker is geworden. ,,En ik heb ontdekt dat er heel veel mensen zijn die behoefte hebben aan een bepaalde vorm van vrijheid. Sommige van die mannen hebben al jaren een vrouw of vriendin thuis. Die zoeken er iemand naast. Daar sta ik niet van te kijken, want ik had met Rob ook een open relatie. Wij gunden elkaar ook avontuurtjes met anderen.”